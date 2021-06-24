Сборные Франции и Португалии установили рекорд Евро

Фото твиттер Евро-2020

Сборные Португалии и Франции в очном матче переписали историю Чемпионатов Европы.

Вчерашняя игра стала первой на Евро, в которой были забиты сразу три пенальти.

Авторами голов с 11-метровой отметки стали Криштиану Роналду и Карим Бензема. Португалец отличился дважды с "точки".

Напомним, что матч завершился ничьей 2:2. Обе команды в итоге вышли в плей-офф турнира.

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