Сборные Ганы и Эстонии побеждают в товарищеских матчах

Завершились ещё два товарищеских матча с участием национальных сборных, которые продолжают подготовку к Чемпионату Мира 2018 года.

Япония – Гана - 0:2

Голы: Партей, 9 - 0:1, Боатенг, 51 (пенальти) - 0:2.



Эстония - Литва - 2:0

Голы: Оямаа, 23 - 1:0, Кяйт, 42 - 2:0.

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