Сборные Германии и Южной Кореи завершили первый тайм вничью

Завершился первый тайм игры между сборными Германии и Южной Кореи.

Отметим, что за первые 45 минут командам не удалось открыть счет в матче.

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