Сборные Хорватии и Дании объявили составы на очный матч 1/8 финала ЧМ

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Сборные Хорватии и Дании объявили составы на очный матч 1/8 финала ЧМСборные Хорватии и Дании объявили свои составы на очный матч 1/8 финала Чемпионата Мира-2018.

Хорватия: Субашич, Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич, Ракитич, Модрич, Перишич, Брозович, Ребич, Манджукич.

Дания: Шмейхель, Кьяер, Кнудсен, Кристенсен, Дилэйни, Корнелиус, Брэйтвейт, Йоргенсен, Эриксен, Далгаард, Юрари.

Не пропустите: превью к матчу Хорватия - Дания. | soccernews.ru

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