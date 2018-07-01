Сборные Хорватии и Дании завершили первый тайм вничью

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Сборные Хорватии и Дании завершили первый тайм вничью

Завершился первый тайм матча между сборными Хорватии и Дании.

Команды отправились на перерыв при счете 1:1.

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