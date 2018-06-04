Сборные Индии, Марокко и Чили побеждают в товарищеских матчах

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Сборные Индии, Марокко и Чили побеждают в товарищеских матчах

Завершились ещё четыре товарищеских матча с участием национальных сборных, краткий обзор которых предлагаем Вашему вниманию.

Индия - Кения - 3:0

Голы: Четри, 68 (пенальти) - 1:0, Лалпекхлуа, 71 - 2:0, Четри, 90 - 3:0.


Армения – Молдова - 0:0
 

Марокко – Словакия - 2:1

Голы: Грегуш, 59 - 0:1, Эль-Кааби, 64 - 1:1, Бельханда, 74 - 2:1.

Марокко: Буну, Мендиль (Харит, 46), Хакими, Бенатия, Саисс (да Кошта, 46), Эль-Ахмади (Аит-Беннассер, 83), Буссуфа (Фажр, 76), Зиеш (Карсела-Гонсалес, 75), Бельханда, Амрабат, Бутаиб (Эль-Кааби, 60).

Словакия: Шулла, Шкриньяр, Шатка, Секулич, Губочан (Вальент, 79), Грошовски (Лоботка, 58), Куцка (Пачинда, 46), Дуда, Хамшик (Грегуш, 46), Мак (Немец, 46), Дюриш (Руснак, 46).
 

Сербия – Чили - 0:1

Гол: Марипан, 88 - 0:1.

Сербия: Стойкович, Миленкович, Коларов (Родич, 80), Рукавина, Тошич, Груйич, Миливоевич (Матич, 46), Живкович (Тадич, 65), Ляйич (Милинкович-Савич, 46), Радонич (Костич, 64), Митрович (Йович, 84).

Чили: Арьяс, Роко, Альборноз (Вегас, 73), Диас (Бисама, 73), Марипан, Вальдес, Рейес, Сагаль (Родригес, 87), Пульгар (Мартинес, 87), Фернандес (Лихновски, 90), Мора (Энрикес, 65).

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