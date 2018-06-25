Сборные Испании и Марокко завершили первый тайм результативной ничьей

Завершился первый тайм матча третьего тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Испании и Марокко.

За 45 минут команды обменялись голами - сначала забил Халид Бутаиб, а спустя пять минут отличился Иско.

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