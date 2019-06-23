Сборные Италии и Испании стали первыми участниками плей-офф молодёжного Евро-2019
Завершились матчи третьего тура группового этапа молодёжного Евро-2019 в квартете A.
Испания нанесла сокрушительное поражение Польше со счётом 5:0 и с первого места вышла в плей-офф турнира.
В параллельной встрече Италия одолела Бельгию и также прошла дальше.
Испания (U-21) – Польша (U-21) - 5:0
Голы: Форнальс, 17 - 1:0, Ойарсабаль, 35 - 2:0, Фабиан Руис, 39 - 3:0, Себальос, 71 - 4:0, Майораль, 90 - 5:0.
Испания (U-21): Сивера, Хорхе Мере, Агиррегабириа, Нуньес, Аарон Мартин, Марк Рока, Фабиан Руис (Мерино, 75), Себальос (Вальехо, 88), Ольмо, Ойарсабаль (Майораль, 59), Форнальс.
Польша (U-21): Грабара, Ветеска, Пестка, Гумны, Белик, Дзичек, Филя (Петровски, 46), Шиманьски, Михаляк, Журковски (Плахета, 71), Букса (Швидерски, 55).
Бельгия (U-21) – Италия (U-21) - 1:3
Голы: Барелла, 44 - 0:1, Кутроне, 53 - 0:2, Версхарен, 79 - 1:2, Кьеза, 89 - 1:3.
Бельгия (U-21): де Волф, Бюшири, Колс, Коббаут, Борнаув, Омеонга (Версхарен, 59), Салемакерс (Мбенза, 74), Бастьен (Мангаля, 59), Хейнен, Лукебакио, Схрейверс.
Италия (U-21): Мерет, Пеццелла, Бастони, Манчини, Калабрези, Мандрагора, Пеллегрини (Бонаццоли, 79), Барелла (Димарко, 90), Локателли (Тонали, 72), Кьеза, Кутроне.
Удаление: Мбенза (90).
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