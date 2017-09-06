Сборные Колумбии и Бразилии заключили результативный мир

В центральном матче 16 тура южноамериканского отбора на ЧМ-2018 встречались сборные Колумбии и Бразилии. Первым нужно было обязательно брать очки, дабы и дальше рассчитывать на одну из путевок в Россию. Вторым уже ничего не нужно в турнирном плане, однако играть спустя рукава "селесао" просто не умеют. Именно поэтому на "Метрополитано" ожидался весьма упорный поединок двух лидеров конференции.

Стартовый отрезок матча прошел преимущественно в центре поля. Игроки обеих команд много боролись друг с другом, прессинговали друг друга, но в атаку ходили очень осторожно. Первый же опасный момент в этой встрече случился только на 17-й минуте. Виллиан подал угловой, мяч заметался по вратарской, а затем отлетел к Фирмино, удар которого заблокировали защитники. Хозяева ответили спустя четыре минуты нацеленными действиями Хамеса. Подобрав мяч в центре поля, Родригес продвинулся к штрафной, сыграл в стеночку с Кардоной, и, выйдя на ударную позицию, пробил в ближний угол. Позиция была голевая, но удар не получился.

Следующая серия голевых эпизодов случилась в районе получаса игры. Снова тон игре задали бразильцы. Неймар впервые в матче осуществил свой фирменный рейд в штрафную, но ударить нападающему ПСЖ не дали. Впрочем, находившийся сзади Фирмино все же пробил по воротам с линии штрафной, целя в дальний угол, но Оспина перевел мяч на угловой. Снова прошел пяток минут, и хозяева опасно огрызнулись. Отличная диагональная передача из центра поля последовала на левый фланг на Фабру, который выдал шикарную подачу к чужим воротам на Фалькао, того опередил Тиаго Силва, который буквально по своим воротам пробил затылком, но Алиссон спас свою команду. Спустя минуту уже жарко было у ворот колумбийцев. Алиссон выдал через все поле пас Неймару, который на скорости ворвался в штрафную, но, то ли бил в дальний бразилец, то ли делал прострел на партнера по команде. В итоге ничего конкретного не получилось, и мяч улетел за лицевую.

Концовка же тайма прошла в спокойном темпе и тем неожиданнее случился момент со взятием ворот. Шло компенсированное время, когда у бразильцев последовал очередной заброс на ход Неймару. Джуниор мяч принял на линии штрафной и этим же касанием сбросил сферу под удар Виллиану. А тот так ахнул справой в дальнюю девятку, что даже красивейший прыжок Оспины не спас сборную Колумбии – 0:1.

Теперь хозяевам поля нужно было раскрываться и рисковать, что позволило бы гостям остро контратаковать. Однако к счастью для "кофейщиков", им удалось уже в дебюте второго тайма результат выровнять. На 56-й минуте Хамес получил мяч на правом фланге, после чего пяткой прокинул его на ход Ариасу, а тот выдал точную подачу в центр чужой штрафной на Фалькао, которого просто потерял из виду Маркиньос. Радамель выпрыгнул и фирменным ударом головой вколотил мяч в дальний угол ворот Алиссона – 1:1.

И вот тут колумбийцы не на шутку завелись. Почувствовала команда Хосе Пекермана, что может и на 3 очка замахнуться в этом матче, и большими силами пошла вперед. Уже на 60-й минуте у хозяев поля был отличный шанс выйти вперед. Хамес, выполняя штрафной, пробил с хитрецой, обведя стенку слева. Но, увы, мяч угодил в стойку ворот.

Сборная Бразилии не осталась в долгу. Снова воротам колумбийцев угрожал Неймар. Последовала подача на дальний край чужой штрафной, откуда самый дорогой футболист планеты с отклонением чуть назад пробил головой по воротам Оспины, но Давид сумел все же дотянуться до мяча и забрать его под самой перекладиной.

Команды и в дальнейшем отвечали моментом на момент. Игра смотрелась, и напряжение в матче сохранялось до последних минут. Колумбийцы еще как минимум однажды могли рассчитывать на успех. На 81-й минуте у хозяев поля вышла быстрая атака. С правого фланга последовала передача к линии штрафной на Хамеса, который пробил со своей левой в дальний угол, и только выставленная нога Маркиньоса спасла ворота сборной Бразилии, Алиссон никак не дотягивался до снаряда. Гости также время от времени добирались до штрафной соперника, но реальных возможностей для взятия ворот у бразильцев больше не было. Пожалуй, ничья устроила обе команды, особенно в свете неожиданного поражения сборной Чили в Боливии.

Колумбия – Бразилия – 1:1

Голы: Виллиан, 45+2 – 0:1. Фалькао, 56 – 1:1.

Колумбия: Оспина, Фабра (Тесильо, 85), Сапата, Д.Санчес, Ариас, К.Санчес, Агилар, Кардона (Гутьеррес, 71), Хамес, Куадрадо (Чара, 46), Фалькао.

Бразилия: Алиссон, Филипе Луис, Маркиньос, Тьяго Силва (Кайо, 90+4), Дани Алвес, Фернандиньо, Паулиньо, Аугусто (Коутиньо, 75), Виллиан, Фирмино (Жезус, 63), Неймар.

Александр Никитин | http://soccernews.ru