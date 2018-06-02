Сборные Латвии и Китая побеждают в товарищеских матчах, Новая Зеландия проигрывает Кении

Завершились ещё три товарищеских матча с участием национальных сборных, краткий обзор которых предлагаем Вашему вниманию.

Латвия - Эстония - 1:0

Гол: Икауниекс, 70 - 1:0.



Кения - Новая Зеландия - 2:1

Голы: Сингх, 42 - 0:1, Михесо, 45 - 1:1, Очиенг, 68 - 2:1.



Тайланд - Китай - 0:2

Голы: Лей Ву, 34 - 0:1, Лей Ву, 74 - 0:2.

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