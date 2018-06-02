Сборные Латвии и Китая побеждают в товарищеских матчах, Новая Зеландия проигрывает Кении
Завершились ещё три товарищеских матча с участием национальных сборных, краткий обзор которых предлагаем Вашему вниманию.
Латвия - Эстония - 1:0
Гол: Икауниекс, 70 - 1:0.
Кения - Новая Зеландия - 2:1
Голы: Сингх, 42 - 0:1, Михесо, 45 - 1:1, Очиенг, 68 - 2:1.
Тайланд - Китай - 0:2
Голы: Лей Ву, 34 - 0:1, Лей Ву, 74 - 0:2.
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