Сборные Мексики и США пробились на ЧМ-2022

Фото твиттер сборной США

Определились ещё два участника Чемпионата Мира 2022 года в Катаре.

Путёвки на мундиаль получили сборные Мексики и США, которые заняли в квалификации зоны КОНКАКАФ второе и третье место соответственно.

В заключительном туре отбора мексиканцы победили Сальвадор (2:0), а американцы уступили Коста-Рике (0:2), но опередили конкурента по дополнительным показателям.

Костариканцы стали четвёртыми и летом сыграют в стыке с Новой Зеландией - триумфатором отборочного турнира в Океании.

Не пропустите: Италия может попасть на ЧМ-2022. | http://soccernews.ru