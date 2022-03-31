Сборные Мексики и США пробились на ЧМ-2022
Фото твиттер сборной США
Определились ещё два участника Чемпионата Мира 2022 года в Катаре.
Путёвки на мундиаль получили сборные Мексики и США, которые заняли в квалификации зоны КОНКАКАФ второе и третье место соответственно.
В заключительном туре отбора мексиканцы победили Сальвадор (2:0), а американцы уступили Коста-Рике (0:2), но опередили конкурента по дополнительным показателям.
Костариканцы стали четвёртыми и летом сыграют в стыке с Новой Зеландией - триумфатором отборочного турнира в Океании.
Не пропустите: Италия может попасть на ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
"Уфа" объявила о разрыве контракта с грузинским защитником
-
Канте ответил на предложение ПСЖ о летнем трансфере
-
"Фиорентина" готова выкупить Пентека, но при одном условии
-
"Крылья Советов" претендуют на полузащитника "Спартака"
-
Агуэро порассуждал о возобновлении карьеры
-
Египет намерен оспорить результат матча с Сенегалом в квалификации ЧМ-2022
-
Шиманьски вернулся в "Динамо" из сборной Польши
-
"Барселона" нацелилась на 16-летнего таланта из "Баварии"
-
Роналду заявил об амбициях выиграть ЧМ-2022
-
Неймар определился со своим будущим в ПСЖ
-
СМИ узнали новые подробности возможного приглашения тен Хага в "Манчестер Юнайтед"
-
Стали известны 29 из 32 участников Чемпионата Мира в Катаре
-
Сборные Мексики и США пробились на ЧМ-2022
-
Главные новости дня: 30 марта
-
Классон объяснил свой уход из "Краснодара"
-
Клубы из Беларуси могут присоединиться к РПЛ
-
Новая Зеландия - победитель отбора на ЧМ-2022 в Океании
-
Экс-игрок "Краснодара" Классон перешел в "Копенгаген"
-
Стало известно, когда решится будущее Асенсио в "Реале"
-
"Аякс" не будет препятствовать переговорам тен Хага с "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3