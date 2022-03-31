Сборные Мексики и США пробились на ЧМ-2022

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Сборные Мексики и США пробились на ЧМ-2022

Фото твиттер сборной США

Определились ещё два участника Чемпионата Мира 2022 года в Катаре.

Путёвки на мундиаль получили сборные Мексики и США, которые заняли в квалификации зоны КОНКАКАФ второе и третье место соответственно.

В заключительном туре отбора мексиканцы победили Сальвадор (2:0), а американцы уступили Коста-Рике (0:2), но опередили конкурента по дополнительным показателям.

Костариканцы стали четвёртыми и летом сыграют в стыке с Новой Зеландией - триумфатором отборочного турнира в Океании.

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