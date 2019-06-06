Сборные Нидерландов и Англии назвали стартовые составы на матч Лиги Наций

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Сборные Нидерландов и Англии назвали стартовые составы на матч Лиги Наций

Тренерские штабы сборных Нидерландов и Англии определились со стартовыми составами на полуфинал Лиги Наций.

Нидерланды: Силлессен, де Лигт, Блинд, Думфрис, ван Дейк, Депай, де Рон, Бергвейн, Вейналдум, Бабел, де Йонг.

Англия: Пикфорд, Райс, Магуайр, Стоунс, Делф, Стерлинг, Баркли, Уокер, Санчо, Чилвел, Рэшфорд.

Начало поединка запланировано на 21:45 (мск). Напомним, что в первом полуфинале сборная Португалии разобралась со Швейцарией (3:1).

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