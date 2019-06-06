Сборные Нидерландов и Англии назвали стартовые составы на матч Лиги Наций
Тренерские штабы сборных Нидерландов и Англии определились со стартовыми составами на полуфинал Лиги Наций.
Нидерланды: Силлессен, де Лигт, Блинд, Думфрис, ван Дейк, Депай, де Рон, Бергвейн, Вейналдум, Бабел, де Йонг.
Англия: Пикфорд, Райс, Магуайр, Стоунс, Делф, Стерлинг, Баркли, Уокер, Санчо, Чилвел, Рэшфорд.
Начало поединка запланировано на 21:45 (мск). Напомним, что в первом полуфинале сборная Португалии разобралась со Швейцарией (3:1).
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|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4