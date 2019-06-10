Сборные Парагвая, Колумбии и Мексики побеждают в товарищеских матчах

Завершились ещё три товарищеских матча с участием национальных сборных, краткий обзор которых предлагаем Вашему вниманию.

Парагвай – Гватемала - 2:0

Голы: 1:0 – 48 Гомес, 2:0 – 76, пенальти Гонсалес.

Парагвай: Фернандес, Пирис (Ортис, 86), Арсамендия, Алонсо, Гомес, Альмирон, Рохас (Вальдес, 83), Ромеро (Домингес, 67), Перес, Кардосо (Сантандер, 89), Гонсалес (Санчес, 77).

Гватемала: Хаген, Моралес, Пинто, Гальярдо, Варгас, Контрерас (Росалес, 75), Сантелис (Агилар, 56), Саравия (Апарисио, 67), Галиндо (Герра, 56), Лопес, Роблес (Пинеда, 86).



Перу – Колумбия - 0:3

Голы: 0:1 – 23 Урибе, 0:2 – 65 Урибе, 0:3 – 90 Сапата.

Перу: Гальесе, Абрам, Трауко, Араухо, Адвинкула (Корсо, 88), Каррильо (Руидиас, 62), Куэва (Поло, 67), Йотун, Тапия (Претель, 67), Гонсалес, Герреро (Уртадо, 70).

Колумбия: Оспина, Тесильо, Медина (Арьяс, 66), Мина, Санчес, Куэльяр (Барриос, 66), Куадрадо (Кардона, 46), Урибе, Хамес (Диас, 74), Муриэль (Мартинес, 46), Фалькао (Сапата, 46).

Удаление: Йотун (55).



Мексика – Эквадор - 3:2

Голы: 1:0 – 28 Дос Сантос, 1:1 – 47 Мена, 2:1 – 63 Монтес, 2:2 – 66 Пресиадо, 3:2 – 77 Родригес.

Мексика: Очоа, Монтес, Санчес (Гальярдо, 46), Родригес, Морено (Сальседо, 35), Гуардадо, Дос Сантос, Пинеда (Альварадо, 72), Монтес (Рейес, 64), Антуна (Писарро, 72), Хименес (Вега, 61).

Эквадор: Бангера, Кинтеро (Веласко, 46), Арболеда, Мина, Кайседо, Ибарра (Валенсия, 46), Мендес (Мена, 46), Груэсо (Орехуэла, 46; Рамирес, 54), Интриаго, Пресиадо (Ибарра, 89), Валенсия.

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