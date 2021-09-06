Сборные Перу и Уругвая добыли победы в квалификации ЧМ-2022

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В ночь на 6 сентября состоялись четыре матча квалификации ЧМ-2022 в Южной Америке.

В двух играх победили хозяева поля, ещё в двух были зафиксированы ничьи.

Эквадор – Чили - 0:0

Эквадор: Галиндес (Ортис, 36), Эступиньян, Инкапиэ, Торрес, Уртадо (Кастильо, 57), Сифуэнтес (Плата, 57), Кайседо, Сорноса, Груэсо, Мена, Валенсия (Эстрада, 73).

Чили: Браво, Исла (Гальдамес, 75), Диас, Роко, Вегас, Арангис (Вальдес, 82), Видаль, Менесес (Валенсия, 79), Баэса (Аларкон, 79), Варгас, Медель.

Удаление: Сорноса (63).



Парагвай – Колумбия - 1:1

Голы: 1:0 – 40 Санабрия, 1:1 – 53, пенальти Куадрадо.

Парагвай: Сильва, Гомес, Арсамендия (Мартинес, 80), Альдерете, Рохас, Вильясанти, Морель, Хименес (Кардосо Лусена, 67), Ромеро, Ромеро (Самудио, 80), Санабрия (Амарилья, 74).

Колумбия: Оспина, Санчес, Мурильо, Тесильо, Куадрадо, Барриос (Мехия, 79), Урибе (Куэльяр, 79), Синистерра (Диас, 67), Медина, Борре (Мартинес, 62), Борха (Фалькао, 62).



Уругвай – Боливия - 4:2

Голы: 1:0 – 15 де Арраскаэта, 2:0 – 31 Вальверде, 3:0 – 47 Альварес Мартинес, 3:1 – 59 Морено, 4:1 – 67, пенальти де Арраскаэта, 4:2 – 84, пенальти Морено.

Уругвай: Муслера, Пикерес, Годин (Араухо, 85), Хименес, Весино (Угарте, 70), де Арраскаэта (Перейро, 85), Бентанкур (Арамбарри, 46), Вальверде, Родригес (Теранс, 69), Нандес, Альварес Мартинес.

Боливия: Лампе, Фернандес (Рамальо, 85), Акин, Кинтерос, Сааведра, Сауседо (Вильярроэль, 59), Вака (Сагредо, 59), Хустиниано, Морено, Арсе (Вака, 58), Энумба (Сагредо, 66).



Перу – Венесуэла - 1:0

Гол: 1:0 – 35 Куэва.

Перу: Гальесе, Адвинкула, Сантамария, Кальенс, Лопес, Каррильо, Куэва (Руидиас, 75), Флорес (Гарсия, 61), Йотун (Гонсалес, 62), Тапия (Картахена, 85), Лападула (Герреро, 74).

Венесуэла: Фариньес, Эрнандес, Вильянуэва (Чансельор, 46), Феррареси, Гонсалес, Ринкон, Морено (Кастильо, 83), Сотельдо (Отеро, 69), Саварино (Бельо, 83), Мурильо (Мартинес, 42), Рамирес.

Удаление: Ринкон (38).

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