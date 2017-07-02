Сборные России и Бразилии проведут товарищеский матч

Вице-президент Бразильской конфедерации футбола Фернандо Сарни сообщил, что "селесао" проведет товарищескую игру против России.

"Товарищеская игра против сборной России пройдет в марте, в отведенные для этого окна в календаре ФИФА. Матч состоится в России. У нас есть приглашение от РФС. Мы должны были сыграть в июне, но у нас уже были запланированы матчи в Австралии" - приводят слова Сарни российские СМИ.

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