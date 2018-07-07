Сборные России и Хорватии завершили первый тайм вничью

Теги хорватияроссия

Сборные России и Хорватии завершили первый тайм вничью

Завершился первый тайм матча между сборными России и Хорватии.

На перерыв команды отправились со счетом 1:1. Счет открыл Черышев, сравнял Крамарич.

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