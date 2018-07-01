Сборные России и Испании в первом тайме дополнительного времени обошлись без голов

Сборные России и Испании в первом тайме дополнительного времени матча 1/8 финала Чемпионата Мира обошлись без голов.

В стартовые 15 минут овертайма команды продолжили играть осторожно, опасаясь пропустить необязательный гол. Мячом традиционно больше владели игроки "красной фурии". Российская же команда при каждой попытке старалась уходить в быстрые контратаки.

Напомним, Рамос отдал лишь на 20 точных передач меньше в игре с Россией, нежели все игроки соперника. | soccernews.ru