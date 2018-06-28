Сборные Сенегала и Колумбии назвали стартовые составы на очную игру

Сборные Сенегала и Колумбии определились со стартовыми составами на сегодняшнюю игру.

Сенегал: Ндиайе, Кулибали, Сабали, Гассама, Гейе, Сане, Куяте, Мане, Исмаила, Ньянг, Кейта.

Колумбия: Оспина, Ариас, Мина, Мохика, К. Санчес, Д. Санчес, Хамес, Куадрадо, Урибе, Кинтеро, Фалькао.

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