Сборные Сербии и Коста-Рики голов в первом тайме не забили

Сборные Сербии и Коста-Рики в в первом тайме очного матча группового этапа Чемпионата Мира голов не забили.

В стартовые 45 минут игра проходила с небольшим территориальным преимуществом европейской команды, однако самый выгодный шанс для взятия ворот не использовали их соперники - Геанкарло Гонсалес головой из выгодной позиции пробил выше ворот.

Напомним, команды играют в следующих составах. | soccernews.ru