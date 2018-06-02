Сборные Швеции и Дании расписали безголевую ничью в товарищеском матче

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Сборные Швеции и Дании расписали безголевую ничью в товарищеском матче

В Стокгольме состоялся товарищеский матч между сборными Швеции и Дании. Команды так и не сумели поразить ворота друг друга - в итоге нулевая ничья.

Швеция – Дания - 0:0

Швеция: Ольсен, Гранквист (Янссон, 46), Ольссон, Крафт (Люстиг, 74), Линделеф, Дурмаз (Ларссон, 83), Экдаль (Свенссон, 46), Хильемарк, Форсберг, Берг (Роден, 65), Тойвонен (Телин, 65).

Дания: Шмейхель, Кьер (Вестергор, 63), Ларсен, Дальсгор, Кристенсен, Квист, Дилэйни, Крон-Дели (Шене, 60), Систо (Брэйтуэйт, 46), Йоргенсен (Дольберг, 73), Поульсен (Фишер, 77).

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