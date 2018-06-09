Сборные Швеции и Перу расписали безголевую ничью

В товарищеском матче сборная Швеции принимала национальную команду Перу. Соперники так и не сумели поразить ворота друг друга - в итоге нулевая ничья.

Швеция – Перу - 0:0

Швеция: Ольсен, Линделеф, Аугустинссон, Люстиг (Крафт, 70), Гранквист, Классон, Ларссон (Свенссон, 90), Экдаль (Хильемарк, 82), Форсберг (Роден, 85), Тойвонен (Телин, 75), Берг.

Перу: Гальесе, Рамос, Трауко, Адвинкула, Родригес (Сантамария, 81), Куэва (Флорес, 77), Тапия (Акино, 75), Каррильо (Поло, 84), Йотун, Фарфан, Герреро.

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