Сборные Уругвая и Парагвая добыли победы в Кубке Америки
В ночь на пятницу в рамках 4-го тура группового этапа Кубка Америки-2021 состоялись два матча.
Сначала сборная Уругвая разобралась с Боливией, а затем Парагвай выиграл у Чили. Обе встречи завершились с одинаковым счётом 2:0.
Боливия – Уругвай - 0:2
Голы: 0:1 - 40, автогол Кинтерос, 0:2 - 79 Кавани.
Боливия: Лампе, Вильярроэль (Бехарано, 46), Кинтерос, Джузино, Фернандес (Флорес, 74), Сааведра, Хустиниано, Вака, Арсе (Санчес, 68), Чура (Вака, 46), Рамальо (Морено, 61).
Уругвай: Муслера, Нандес (Гонсалес, 88), Хименес, Годин, Винья, Вальверде, Весино, де ла Крус (Бентанкур, 61), де Арраскаэта (Торрес, 73), Кавани, Суарес (Макси Гомес, 88).
Чили – Парагвай - 0:2
Голы: 0:1 - 33 Самудио, 0:2 - 58, пенальти Альмирон.
Чили: Браво, Исла, Медель (Роко, 68), Сьерральта, Мена, Видаль, Аларкон (Менесес, 46), Арангис, Пинарес (Гальдамес, 68), Варгас, Бриртон.
Парагвай: Сильва, Эспинола, Гомес, Алонсо, Мартинес, Самудио (Ромеро, 62), Вильясанти, Кардосо Лусена (Хименес, 84), Арсамендия (Альдерете, 84), Альмирон (Барейро, 77), Гонсалес (Ромеро, 77).
Не пропустите: Сборная Бразилии досрочно заняла первое место в группе Кубка Америки. | http://soccernews.ru
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