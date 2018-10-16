Сборные Японии и Уругвая устроили голевую феерию в товарищеском матче
В товарищеском матче сборная Японии победила национальную команду Уругвая со счётом 4:3.
Япония – Уругвай - 4:3
Голы: Минамино, 10 - 1:0, Перейро, 28 - 1:1, Осако, 36 - 2:1, Кавани, 57 - 2:2, Доан, 59 - 3:2, Минамино, 66 - 4:2, Родригес, 75 - 4:3.
Япония: Хигасигути, Миура, Эндо, Нагатомо, Йосида, Минамино, Сибасаки (Аояма, 74), Накадзима (Харагути, 87), Доан, Сакаи, Осако.
Уругвай: Муслера, Касерес (Майяда, 64), Годин, Коатес, Саракки, де Арраскаэта (Родригес, 46), Лаксальт, Торрейра (Нандес, 74), Бентанкур (Вальверде, 46), Перейро (Макси Гомес, 77; Стуани, 85), Кавани.
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