Сборные Южной Кореи и Германии определились со стартовыми составами на очный матч ЧМ-2018

Стали известны стартовые составы сборных Южной Кореи и Германии на очный матч третьего тура группового этапа ЧМ-2018.

Южная Корея: Чжо Хен У, Ким Ен Гвон, Юн Ен Сон, Хон Чхоль, Чжан Хен Су, Ку Чжа Чхоль, Чжон У Ен, Мун Сон Мин, Ли Чжэ Сон, Ли Ен, Сон Хын Мин.

Германия: Нойер, Хуммельс, Зюле, Киммих, Хектор, Хедира, Кроос, Озил, Горетцка, Ройс, Вернер.

Не пропустите анонс этого матча. | http://soccernews.ru