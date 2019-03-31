Счастье мое, и почти инсульт: Назаров посвятил очередную песню "Спартаку"



Известный артист Дмитрий Назаров спел очередную песню о "Спартаке" после победы "красно-белых" в матче 21-го тура чемпионата России над "Ахматом" (3:1).

Песню Назаров опубликовал в своем Instagram.

"Ты доводишь до слез, даже до рыдания,

Ты и друг, ты и враг: так тебя растак.

Ах, "Спартак", мой "Спартак" - ты мое страдание,

Ты и радость моя, и почти инфаркт.

Как тебя разлюбить, я, увы, не ведаю,

Ты молитвенный храм и жестокий культ.

Ах, "Спартак", мой "Спартак", все равно с победою,

Ты и счастье мое, и почти инсульт", - спел Назаров.

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