Счастье мое, и почти инсульт: Назаров посвятил очередную песню "Спартаку"

Теги спартак москва

Счастье мое, и почти инсульт: Назаров посвятил очередную песню "Спартаку"
Известный артист Дмитрий Назаров спел очередную песню о "Спартаке" после победы "красно-белых" в матче 21-го тура чемпионата России над "Ахматом" (3:1).

Песню Назаров опубликовал в своем Instagram.

"Ты доводишь до слез, даже до рыдания,

Ты и друг, ты и враг: так тебя растак.

Ах, "Спартак", мой "Спартак" - ты мое страдание,

Ты и радость моя, и почти инфаркт.

Как тебя разлюбить, я, увы, не ведаю,

Ты молитвенный храм и жестокий культ.

Ах, "Спартак", мой "Спартак", все равно с победою,

Ты и счастье мое, и почти инсульт", - спел Назаров.

Не пропустите: Кононов прокомментировал победу над "Ахматом". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Гризманн ведет переговоры с "Барселоной"

Гризманн ведет переговоры с "Барселоной"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 20 41
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 21 38
3 Спартак Москва Спартак Москва 21 36
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 20 36
5 Краснодар Краснодар 20 35
6 Ростов Ростов 21 32
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 21 30
8 Рубин Рубин 21 29
9 Ахмат Ахмат 21 27
10 Оренбург Оренбург 19 26
11 Крылья Советов Крылья Советов 20 24
12 Динамо Москва Динамо Москва 21 23
13 Урал Урал 21 23
14 Анжи Анжи 20 18
15 Уфа Уфа 20 16
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 21 12
Полная таблица

топ-5 тегов