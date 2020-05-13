"Счастье превыше всего". Криштиану Роналду потренировался с сыном

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду потренировался в саду с сыном Криштиану-младшим.

"Как отец и сын. Счастье превыше всего", - написал футболист в своем Instagram, прикрепив видео.

Криштиану-младший родился 17 июня 2010 года от суррогатной матери. Также у португальца есть еще дети. Близнецы Ева и Матео были рождены от суррогатной матери, а дочь Алану Мартину родила его девушка Джорджина Родригес.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 32 матча во всех турнирах, забил 25 голов и отдал четыре результативные передачи.

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