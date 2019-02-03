Счастлив быть в форме: Де Брейне рассказал, как чувствует себя после возвращения к футболу

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брёйне рассказал, какие эмоции испытывает после возвращения к футболу после череды травм. Об этом сообщает Goal.com.



"Я хорошо себя чувствую, счастлив быть в форме. Это были долгие полгода и я рад, что снова могу играть. Стараюсь с каждым днем больше работать. Я всегда хочу быть лучше, но иногда моё тело говорит "нет", и я должен это принимать.



Сейчас меня не тревожит боль в колене, однако после долгих тренировок травмы дают о себе знать", - сказал Де Брейне.

Напомним, футболист был травмирован в ноябре, в матче 1/8 финала Кубка английской лиги против "Фулхэма" (2:0) и выбыл из строя на месяц.

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