Счастлив быть в форме: Де Брейне рассказал, как чувствует себя после возвращения к футболу

Теги кевин де брюйнеманчестер ситифулхэм

Счастлив быть в форме: Де Брейне рассказал, как чувствует себя после возвращения к футболу

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брёйне рассказал, какие эмоции испытывает после возвращения к футболу после череды травм. Об этом сообщает  Goal.com.

"Я хорошо себя чувствую, счастлив быть в форме. Это были долгие полгода и я рад, что снова могу играть. Стараюсь с каждым днем больше работать. Я всегда хочу быть лучше, но иногда моё тело говорит "нет", и я должен это принимать. 

Сейчас меня не тревожит боль в колене, однако после долгих тренировок травмы дают о себе знать", - сказал Де Брейне. 

Напомним, футболист был травмирован в ноябре, в матче 1/8 финала Кубка английской лиги против "Фулхэма" (2:0) и выбыл из строя на месяц.

Читайте также: То, что вы могли пропустить: ТОП-5 переходов в последний день трансферного окна. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Старт "Интер Майами" Бекхэма может быть отложен из-за исков

Старт "Интер Майами" Бекхэма может быть отложен из-за исков

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 24 61
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 57
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 56
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 47
5 Челси Челси 24 47
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 24 45
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 24 35
8 Эвертон Эвертон 24 33
9 Уотфорд Уотфорд 24 33
10 Борнмут Борнмут 24 33
11 Лестер Сити Лестер Сити 24 32
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 24 31
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 24 26
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 24
15 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 24 23
16 Саутгемптон Саутгемптон 24 23
17 Бернли Бернли 24 23
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 24 19
19 Фулхэм Фулхэм 24 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 24 11
Полная таблица

топ-5 тегов