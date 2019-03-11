Счастлив вернуться домой: Зидан прокомментировал свое возвращении в "Реал"

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Счастлив вернуться домой: Зидан прокомментировал свое возвращении в "Реал"

Французский специалист Зинедин Зидан рассказал, что думает о своем возвращении в "Реал" в качестве главного тренера. Об этом сообщает Marca.

"Это очень важный день. Я невероятно счастлив вернуться домой. Пока я не могу ответить на ваши вопросы, я просто очень рад вернуться. Хочу вернуть команду на ее заслуженное место. Больше всего я сейчас хочу завтра же начать работать", - сказал Зидан.

Напомним, что сегодня, 11 марта, Зидан подписал контракт с "Реалом" до 2022 года. 

Не пропустите: "Реал" в твиттере опубликовал видеоролик, посвященный Зидану| http://soccernews.ru

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