Счастлив вернуться домой: Зидан прокомментировал свое возвращении в "Реал"

Французский специалист Зинедин Зидан рассказал, что думает о своем возвращении в "Реал" в качестве главного тренера. Об этом сообщает Marca.

"Это очень важный день. Я невероятно счастлив вернуться домой. Пока я не могу ответить на ваши вопросы, я просто очень рад вернуться. Хочу вернуть команду на ее заслуженное место. Больше всего я сейчас хочу завтра же начать работать", - сказал Зидан.

Напомним, что сегодня, 11 марта, Зидан подписал контракт с "Реалом" до 2022 года.

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