Счастливый билет для сбитого летчика: зачем "Барселоне" понадобился Кевин-Принс Боатенг?

"Что это вообще такое?! " – стандартная фраза фантов по всему миру. Пару дней назад каталонская "Барселона" объявила о переходе 31-летнего ганца Кевина-Принса Боатенга из "Сассуоло". Сделка была оформлена как арендное соглашение, за которое "сине-гранатовые" заплатят итальянскому клубу около 2 миллионов евро. На первый взгляд подписание кажется абсолютно бессмысленным, ведь с ходу даже не видится позиции, на которой Кевин-Принс действительно может сыграть в столице Каталонии, а сам Вальверде прямым текстом заявил "он здесь ненадолго". Кроме того, на протяжении карьеры Кевин зарекомендовал себя далеко не как стабильный футболист. Его игра – это взрыв! Яркие матчи получаются не так уж и часто, но если уж и получаются, то это вызывает особую реакцию футбольного мира. Сегодня редакция Soccernews решила напомнить фанатам путь Кевина-Принса Боатенга, а также проанализировать за счет чего он действительно может пригодится "Барселоне".

Каталонская "Барселона" – это уже 11 клуб в карьере 31-летнего ганца. Он не задерживался в одной команде больше чем на 3 года, поменял множество позиций на поле, часто не придерживался режима и позволял себе хорошенько нагуляться и выпить так, чтобы ничего не помнить на утро. Во многом именно такое отношение к игре и стало причиной абсолютного провала в многих крепких европейских командах. Карьера в большом футболе началась для Кевина-Принса Боатенга в родной "Герте". Берлинский клуб 13 лет водил ганца по системе своих молодежных команд, и это было оправдано. Талант футболиста был просто колоссальный. В юношеском возрасте он имел очень крепкое телосложение, что вместе с африканской выносливостью и приличной скоростью делали его универсальным солдатом в атаке. Летом 2007 года этот сплав, а также хорошую игру в составе "Герты" заметил "Тоттенхэм" и выкупил молодого Боатенга почти за 8 миллионов евро. Именно этот период смело можно называть словом "понеслась"!

В составе "шпор" футболист провел 14 неубедительных матчей, никак не мог закрепится в основном составе, а уже в 2009 году поменял 3 клуба, где также не смог показать ничего сверхъестественного. Даже "Боруссия", которая на тот момент не боролась за самые высокие места в Бундеслиге, по множеству причин, в том числе и дисциплинарных, не смогла адаптировать игрока в свой стартовый состав. Но успех пришел, и пришел он в Италии – именно в этой стране скрылись все самые важные достижения Боатенга. В 2010 году ганца приобрела себе "Дженоа" за 6 млн евро. Интересно, что в этом клубе Боатенг не сыграл ни одного матча. Уже через месяц его решил перехватить "Милан" и оформил арендное соглашения на 1 сезон, которое в последствии переросло в полноценный переезд на "Сан Сиро". В составе "красно-черных" ганец провел 114 матчей за 3 сезона, забил 18 голов и отдал 16 результативных передач. Особым матчем на короне его выступлений за "Милан" стал выезд к "Лечче", где во втором тайме Боатенг вышел на поле в начале второго тайма, оформил хет-трик за 45 минут и принес команде победу со счетом 3:4.

Много интересного происходило и в составе национальной сборной. Кевин-Принс Боатенг родился в Берлине, проходил школу футбольной подготовки внутри Германии и имел все шансы сыграть за национальную сборную своей страны. Кроме того, Боатенг прошел сквозь все уровни молодежных команд Бундестим – от U-15 до U-21. Но в итоге футболист выбрал выступления за свою историческую родину. На первый матч в составе Ганы Боатенг вышел 6 мая 2010 года против сборной Латвии. Эта встреча закрепила уже отчасти сформировавшегося футболиста в рядах "черных звезд" и позволила ему поехать на тот самый легендарный мундиаль 2010 года в ЮАР, где Ганна была в шаге от полуфинала, а Боатенг забил важнейший гол в 1/8 финала против сборной США. Но новые вызовы продолжались недолго. На Чемпионате Мира 2014 года после матча с Германией Кевин-Принс Боатенг позволил себе оскорбить тогдашнего главного тренера команды и был исключен из национальной сборной. Как оказалось, навсегда!

Переезд в "Барселону" – это, безусловно, новый вызов для Боатенга. Совершенно не факт, что он сыграет хотя бы 10 матчей до конца сезона. Вероятно, что ганец станет этакой уменьшенной копией Артуро Видаля, которого тоже брали вроде как для усиления, но в итоге чилиец пока так и не стал основным игроком команды. Но на стороне Боатенга есть очень хорошее качество – он универсал, и может сыграть практически на любой позиции в атаке. Как нельзя лучше его умения демонстрируют последние места работы. В "Айнтрахте" из Франкфурта он играл роль глубинного диспетчера, который снабжал передачами партнеров, а в определенный момент мог выбежать вперед и забить гол, удивив оборону противной стороны. В последнем клубе – "Сассуоло" – функции были совсем иными. Боатенг чуть ли не впервые в карьере полноценно заиграл на позиции центрального форварда, но не совсем стандартного. Он часто исполнял роль Дзюбы на последнем Чемпионате Мира: сместился в глубину, выиграл мяч, отдал на фланг, побежал в атаку, забил. Хотя слово "забил" является очень громким. В 13 встречах Серии "А" Боатенг поразил ворота противников всего 4 раза.

Зачем же его взяли в "Барселону"? Ответ напрашивается сам собой – универсализм, который включает в себя опыт и отменные физические данные, наверняка позволит Вальверде использовать ганца как отменный механизм для ротации любой атакующей позиции в любой нужный для этого момент. Но все же, если говорить о вариантах, где Боатенг действительно пригодится, то таких видится лишь 2. Первый – игра атакующим полузащитником в последней трети поля. Раньше подобные функции исполнял Иван Ракитич, но с приходом Вальверде хорват все чаще опускается назад, из-за чего атакующая тройка получает не слишком много поддержки в решающей фазе атаки. Именно Боатенг может обеспечить эту поддержку и сыграть роль Паулиньо, который изначально очень хорошо вписался в игру "Барсы" как раз за счет своих неожиданных подключений в штрафную из глубины и, что самое важное, голам.

Второй вариант был бы не самым приятным для Боатенга, но достаточно очевидным и необходимым с точки зрения ситуации в самой "Барсе". В начале сезона каталонский гранд запустил программу по продаже форвардов, в связи с которой Пако Алькасер уехал в Дортменд, а Мунир Эль-Хаддади в Севилью. Теперь в заявке "Барселоны" находится лишь один чистый нападающий – Луис Суарес. Да, многие скажут об универсализме Лео Месси, но аргентинец куда полезней на других позициях. В "Сассуоло" Кевин-Принс показал себя как работоспособный нападающий, а потому вполне возможно, что в нужные моменты он будет исполнять роль "суаресозаменителя". В конце концов "Барселона" играет немного по другой системе, чем его основной итальянский клуб, а потому во множестве ситуаций голы могут даваться даже легче.

Если говорить в целом, то трансферная политика "Барселоны" последних лет была наполнена множеством провалов. На первый взгляд Боатенг кажется еще одним напрасно взятым футболистом, однако наша редакция не спешила бы его хоронить. Во всех своих клубах он выдавал несколько невероятных поединков. Если он воспримет этот шанс как выигрыш в лотереи и начнет работать, то вполне возможно, что Вальверде найдет для него хоть и не постоянное, но хотя бы относительно стабильное место на поле.