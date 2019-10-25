Щеcны оценил шансы "Ювентуса" в ответном матче ЛЧ против "Локомотива"

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Щеcны оценил шансы "Ювентуса" в ответном матче ЛЧ против "Локомотива"
Вратарь туринского "Ювентуса" Войцех Щесны поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с московским "Локомотивом".

"В Москве будет очень тяжело. Как я сказал, "Локомотив" хорошо организован, в особенности в игре сзади. Мы не раз испытывали проблемы с прорывами к их воротам. Так что ожидаем сложную игру в Москве.

"Локомотив" - очень хорошая команда. Ее действия хорошо слажены, что усложняет жизнь соперникам. Этот клуб — не фаворит группы, но его футболисты провели отличный матч против "Байера" в Леверкузене. Уверен, они будут стараться заработать необходимые очки, чтобы выйти из группы", - приводят слова Щесны российские СМИ.

"Ювентус" лидирует в турнирной таблице группы D, набрав семь очков. "Локомотив" находится на третьей позиции, имея в активе 3 очка.

Матч "Локомотив" - "Ювентус" состоится 6 ноября в Москве на стадионе "РЖД Арена".

Не пропустите: Голы в ворота "Локомотива" и "Зенита" претендуют на звание лучшего в 3-м туре группового этапа Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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