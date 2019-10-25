Щеcны оценил шансы "Ювентуса" в ответном матче ЛЧ против "Локомотива"
Вратарь туринского "Ювентуса" Войцех Щесны поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с московским "Локомотивом".
"В Москве будет очень тяжело. Как я сказал, "Локомотив" хорошо организован, в особенности в игре сзади. Мы не раз испытывали проблемы с прорывами к их воротам. Так что ожидаем сложную игру в Москве.
"Локомотив" - очень хорошая команда. Ее действия хорошо слажены, что усложняет жизнь соперникам. Этот клуб — не фаворит группы, но его футболисты провели отличный матч против "Байера" в Леверкузене. Уверен, они будут стараться заработать необходимые очки, чтобы выйти из группы", - приводят слова Щесны российские СМИ.
"Ювентус" лидирует в турнирной таблице группы D, набрав семь очков. "Локомотив" находится на третьей позиции, имея в активе 3 очка.
Матч "Локомотив" - "Ювентус" состоится 6 ноября в Москве на стадионе "РЖД Арена".
Не пропустите: Голы в ворота "Локомотива" и "Зенита" претендуют на звание лучшего в 3-м туре группового этапа Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Лига Европы: все результаты 24 октября
-
Гол Пепе на 93-й минуте принес "Арсеналу" волевую победу на "Гимарайншем" в Лиге Европы
-
"Краснодар" одержал первую победу в Лиге Европы, обыграв "Трабзонспор"
-
ЦСКА уступил "Ференцварошу", проиграв третий матч подряд в Лиге Европы
-
"Ювентус" намерен купить суперзвезду летом. Есть три варианта
Лента новостей
-
Главные новости дня: 24 октября
-
"Рома" согласовала трансфер бывшего игрока "Манчестер Сити"
-
Щеcны оценил шансы "Ювентуса" в ответном матче ЛЧ против "Локомотива"
-
"Краснодар" показал фото из раздевалки после победы в матче с "Трабзонспором"
-
Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
-
Лига Европы: все результаты 24 октября
-
Киевское "Динамо" не сумело обыграть "Копенгаген" в Лиге Европы
-
Гол Пепе на 93-й минуте принес "Арсеналу" волевую победу на "Гимарайншем" в Лиге Европы
-
"Краснодар" одержал первую победу в Лиге Европы, обыграв "Трабзонспор"
-
ЦСКА проиграл шесть из последних семи матчей в еврокубках
-
Экс-игрок "Реала" поддержал военную операцию Турции в Сирии
-
Испанский клуб намерен открыть академию в России
-
Гончаренко сделал заявление после поражения ЦСКА от "Ференцвароша" в Лиге Европы
-
1
Полиция нашла фанатов, которые нарисовали длинный член Ориги на баннере
-
Обидчик "Спартака" "Брага" обыграла "Бешикташ" в Лиге Европы
-
3
Футболисты "Барселоны" отметились некрасивым поступком после матча со "Славией"
-
"Порту" разошелся миром с "Рейнджерс" Джеррарда, "Рома" упустила победу над гладбахской "Боруссией"
-
1
"Манчестер Юнайтед" победил "Партизан", АЗ уничтожил "Астану"
-
ЦСКА уступил "Ференцварошу", проиграв третий матч подряд в Лиге Европы
-
Футболисты "Реала" не хотят возвращения Моуринью
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4