Щеcны оценил шансы "Ювентуса" в ответном матче ЛЧ против "Локомотива"



Вратарь туринского "Ювентуса" Войцех Щесны поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с московским "Локомотивом".

"В Москве будет очень тяжело. Как я сказал, "Локомотив" хорошо организован, в особенности в игре сзади. Мы не раз испытывали проблемы с прорывами к их воротам. Так что ожидаем сложную игру в Москве.

"Локомотив" - очень хорошая команда. Ее действия хорошо слажены, что усложняет жизнь соперникам. Этот клуб — не фаворит группы, но его футболисты провели отличный матч против "Байера" в Леверкузене. Уверен, они будут стараться заработать необходимые очки, чтобы выйти из группы", - приводят слова Щесны российские СМИ.

"Ювентус" лидирует в турнирной таблице группы D, набрав семь очков. "Локомотив" находится на третьей позиции, имея в активе 3 очка.

Матч "Локомотив" - "Ювентус" состоится 6 ноября в Москве на стадионе "РЖД Арена".

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