Щенников: "Для ЦСКА важно стабильно набирать очки и не допускать осечек"
Защитник ЦСКА Георгий Щенников рассказал, чего ждет от матча 8-го тура РПЛ с "Уфой".
Встреча команд состоится сегодня, 20 сентября, и начнется в 14:00 (мск).
"В прошлом сезоне мы дважды сыграли с "Уфой" вничью, и это говорит о том, что соперник непростой, несмотря на то, что старт чемпионата сложился для него неудачно.
Тем не менее, для нас важно стабильно набирать очки и не допускать осечек, постараемся вернуться в Москву с победой", - сказал Щенников.
После 7 туров РПЛ ЦСКА занимает 5 место в турнирной таблице, "Уфа" заняла 14 строчку.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22