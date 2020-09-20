Щенников: "Для ЦСКА важно стабильно набирать очки и не допускать осечек"

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Щенников: "Для ЦСКА важно стабильно набирать очки и не допускать осечек"

Защитник ЦСКА Георгий Щенников рассказал, чего ждет от матча 8-го тура РПЛ с "Уфой".

Встреча команд состоится сегодня, 20 сентября, и начнется в 14:00 (мск).

"В прошлом сезоне мы дважды сыграли с "Уфой" вничью, и это говорит о том, что соперник непростой, несмотря на то, что старт чемпионата сложился для него неудачно.

Тем не менее, для нас важно стабильно набирать очки и не допускать осечек, постараемся вернуться в Москву с победой", - сказал Щенников.

После 7 туров РПЛ ЦСКА занимает 5 место в турнирной таблице, "Уфа" заняла 14 строчку.

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