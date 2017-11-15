Щенников хочет остаться в ЦСКА

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Щенников хочет остаться в ЦСКА

Защитник ЦСКА Георгий Щенников не намерен уходить в другой клуб, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, футболист доволен своим положением в стане армейцев и не заинтересован в переходе в "Галатасарай".

26-летний Щенников выступает за ЦСКА с 2008 года, провел за клуб 273 матча, забил 4 гола и отдал 12 результативных передач.

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