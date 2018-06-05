Щенников хочет провести всю карьеру в ЦСКА

Защитник ЦСКА Георгий Щенников хочет провести всю карьеру в московской команде.

27-летний воспитанник армейцев рассчитывает в ближайшее время заключить новый долгосрочный контракт с клубом.

Щенников выступает за основу ЦСКА с 2008 года, сыграл 282 матча и забил 6 голов.

Не пропустите: Чалов отговаривает Головина от перехода в "Монако". | http://soccernews.ru