Щенников перенес операцию на сломанной кисти

Защитник ЦСКА Георгий Щенников на тренировке в пятницу получил перелом четвертой пястной кости правой кисти со смещением. Об этом сообщила пресс-служба армейцев.

Сегодня, 8 июня, 29-летний футболист перенес операцию. Сколько футболисту потребуется времени на восстановление станет известно позже.

Напомним, 19 июня возобновится сезон РПЛ. 20 июня "армейцы" сыграют с "Зенитом" в рамках 23-го тура чемпионата России.

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