Щенников перенес операцию в связи с переломом лодыжки



Защитник ЦСКА Георгий Щенников на сломанной лодыжке, сообщает официальный сайт московского клуба.

Эту травму футболист получил на тренировке. Возвращение Щенникова в строй ожидание в сентябре-октябре.

Таким образом, футболист пропустит целую серию матчей чемпионата России, а также стартовый поединок ЦСКА в групповом турнире Лиги Европы.

28-летний Щенников является воспитанником ЦСКА. Всего за армейский клуб он провел 306 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года. В составе армейцев Щенников трижды становился чемпионом России, три раза выиграл Кубок России, а также четырежды Суперкубок страны.

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