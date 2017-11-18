Щенников: "Раз в сезоне можно и пережить выезд в Хабаровск"

Защитник ЦСКА Георгий Щенников пообщался с журналистами в преддверии матча 17-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск".

Игра пройдет сегодня, 18 ноября. Встреча будет проходить при температуре минус 16 градусов.

"Это здорово, что у нас в стране есть клубы из таких городов. Да, добираться до Хабаровска долго, но раз в сезон это можно стерпеть. Самим ребятам летать по-любому больше, чем их соперникам", - сказал он. | http://soccernews.ru