Щенников согласился на понижение зарплаты, чтобы остаться в ЦСКА

Защитник ЦСКА Георгий Щенников согласился на понижение зарплаты, чтобы остаться в армейской команде.

Как сообщают российские СМИ, у 27-летнего футболиста было несколько выгодных предложений от других клубов РФПЛ, однако он предпочёл продлить контракт с ЦСКА, потеряв при этом в деньгах.

Напомним, что Щенников является воспитанником "красно-синих". Ранее он заявлял, что хочет провести всю карьеру в столичном клубе. | http://soccernews.ru