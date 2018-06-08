Щенников согласился на понижение зарплаты, чтобы остаться в ЦСКА

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Щенников согласился на понижение зарплаты, чтобы остаться в ЦСКА

Защитник ЦСКА Георгий Щенников согласился на понижение зарплаты, чтобы остаться в армейской команде.

Как сообщают российские СМИ, у 27-летнего футболиста было несколько выгодных предложений от других клубов РФПЛ, однако он предпочёл продлить контракт с ЦСКА, потеряв при этом в деньгах.

Напомним, что Щенников является воспитанником "красно-синих". Ранее он заявлял, что хочет провести всю карьеру в столичном клубе. | http://soccernews.ru

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