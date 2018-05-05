Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников выбыл до конца сезона, сообщают российские СМИ.

27-летний футболист пропустит оставшиеся матчи армейцев из-за проблем с пахом.

В этом сезоне Щенников сыграл за ЦСКА 30 матчей, забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу.

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