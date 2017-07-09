Щесны близок к переходу в "Ювентус"

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Щесны близок к переходу в "Ювентус"

Польский вратарь "Арсенала" Войцех Щесны в ближайшее время перейдет в "Ювентус", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, туринский клуб практически согласовал трансфер голкипера. В составе "Юве" поляк заменит бразильца Нето, который перешел в "Валенсию".

Сумма трансфера не разглашается, но ранее сообщалось, что "Арсенал" оценивает 27-летнего Щесны в 15 миллионов евро.

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