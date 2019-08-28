Щесны: "Буффон - лучший вратарь всех времен"

Вратарь "Ювентуса" Войцех Щенсны рассказал, как ему работается с голкипером Джанлуиджи Буффоном. Об этом информирует Sky Sport Italia.



"Я очень счастлив, что Буффон вернулся в "Ювентус". Мне доводилось работать с лучшим голкипером Алисоном Бекером в "Роме", а теперь мой партнер Буффон - лучший вратарь всех времен.



Я уже многому у него научился. Он полон энтузиазма, как ребёнок", - сказал Щенсны.



Напомним, Буффон выступал в "Ювентусе" с 2001 по 2018 год. Летом прошлого года он перешел в ПСЖ и, отыграв там сезон, вернулся в стан туринцев.

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