Щесны: "Буффон - лучший вратарь всех времен"

Теги войцех щесныювентусджанлуиджи буффон

Щесны: "Буффон - лучший вратарь всех времен"

Вратарь "Ювентуса" Войцех Щенсны рассказал, как ему работается с голкипером Джанлуиджи Буффоном. Об этом информирует Sky Sport Italia.

"Я очень счастлив, что Буффон вернулся в "Ювентус". Мне доводилось работать с лучшим голкипером Алисоном Бекером в "Роме", а теперь мой партнер Буффон - лучший вратарь всех времен.

Я уже многому у него научился. Он полон энтузиазма, как ребёнок", - сказал Щенсны.

Напомним, Буффон выступал в "Ювентусе" с 2001 по 2018 год. Летом прошлого года он перешел в ПСЖ и, отыграв там сезон, вернулся в стан туринцев. 

А еще:  В "Ювентусе" недовольны нежеланием Сарри бросить курить | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Тухель пытается убедить Дембеле перейти в ПСЖ

Тухель пытается убедить Дембеле перейти в ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан Интер Милан 1 3
2 Лацио Лацио 1 3
3 Наполи Наполи 1 3
4 Аталанта Аталанта 1 3
5 Торино Торино 1 3
6 Брешия Брешия 1 3
7 Ювентус Ювентус 1 3
8 Удинезе Удинезе 1 3
9 Дженоа Дженоа 1 1
10 Рома Рома 1 1
11 Болонья Болонья 1 1
12 Хеллас Верона Хеллас Верона 1 1
13 Фиорентина Фиорентина 1 0
14 СПАЛ СПАЛ 1 0
15 Сассуоло Сассуоло 1 0
16 Кальяри Кальяри 1 0
17 Милан Милан 1 0
18 Парма Парма 1 0
19 Сампдория Сампдория 1 0
20 Лечче Лечче 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов