Щесны и Куадрадо на тренировке "Ювентуса" потроллили Роналду

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Щесны и Куадрадо на тренировке "Ювентуса" потроллили Роналду

Игроки "Ювентуса" на тренировки протроллиги форварда Криштиану Роналду.

Вратарь Войцех Щенсны и хавбек Хуан Куадрадо после неточного паса футболиста спародировали его знаменитое празднование. Португалец оставил эпизод без внимания.

Напомним, команда готовится к матчу Лиги Чемпионов. Встреча состоится сегодня, 7 августа, на "Альянц Стадиум". Начало игры - в 22:00 (мск). В первом матче "Лион" обыграл "Ювентус" со счетом 1:0.

 А еще: Роналду в инстаграме порадовался возвращению Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru
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