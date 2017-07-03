Щесны: "Июнь подошёл к концу, а это значит, что я больше не являюсь футболистом "Ромы"

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Щесны: "Июнь подошёл к концу, а это значит, что я больше не являюсь футболистом "Ромы"

Голкипер Войцех Щесны обратился к фанатам "Ромы".

"Июнь подошёл к концу, а это значит, что я больше не являюсь футболистом "Ромы". За те два года, что мне довелось защищать цвета "Ромы", я пережил много радостных моментов. Я никогда не смогу полностью отплатить клубу за предоставленную мне возможность. Спасибо тренерскому штабу, который помогал мне прибавлять, товарищам по команде - за все прекрасные моменты и победы, а болельщикам - за постоянную поддержку. Огромное вам спасибо" - написал Щесны в Instagram.

Напомним, что правами на Щесны обладает "Арсенал".

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