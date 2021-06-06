Щесны не хочет уходить из "Ювентуса"

Теги войцех щесныювентус

Щесны не хочет уходить из "Ювентуса"Фото: инстаграм Щесны/Автор неизвестен

Вратарь сборной Польши и "Ювентуса" Войцех Щесны не намерен покидать команду.

"Я знаю, что об этом уже некоторое время пишут в прессе, так что постараюсь ответить раз и навсегда: я не общался ни с "Ювентусом", ни с каким-либо другим клубом, потому что тут и обсуждать нечего.

А за трансферную стратегию "Ювентуса" я не в ответе", – сказал голкипер.

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