Щесны обойдётся "Ювентусу" в девять миллионов евро

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Щесны обойдётся "Ювентусу" в девять миллионов евро

"Ювентус" продолжает вести переговоры с "Арсеналом" по трансферу вратаря Войцеха Щесны, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, клубы в ближайшее время согласуют условия перехода 27-летнего стража ворот. Ожидается, что "бьянконери" заплатят за поляка девять миллионов евро.

Ранее стало известно, что "Ювентус" закроет сделку на следующей неделе, после чего Щесны отправится в предсезонное турне туринцев по США. | http://soccernews.ru

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