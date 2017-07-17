Щесны обойдётся "Ювентусу" в девять миллионов евро

"Ювентус" продолжает вести переговоры с "Арсеналом" по трансферу вратаря Войцеха Щесны, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, клубы в ближайшее время согласуют условия перехода 27-летнего стража ворот. Ожидается, что "бьянконери" заплатят за поляка девять миллионов евро.

Ранее стало известно, что "Ювентус" закроет сделку на следующей неделе, после чего Щесны отправится в предсезонное турне туринцев по США. | http://soccernews.ru