Щесны отреагировал на информацию о возможном уходе из "Ювентуса"

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Щесны отреагировал на информацию о возможном уходе из "Ювентуса"

Фото: инстаграм Войцеха Щесны/Автор неизвестен

Польский вратарь "Ювентуса" Войцех Щесны прокомментировал информацию о том, что он может покинуть туринский клуб в летнее трансферное окно.

"Я читал данную информацию в СМИ, поэтому хочу ответить раз и навсегда. Я не общался ни с "Ювентусом", ни с каким-либо другим клубом. Нам просто нечего обсуждать. Я хочу остаться в Турине, но не я отвечаю за трансферную политику клуба", — приводит слова Щесны Goal.

По некоторым данным, интерес к поляку проявляют "Рома", дортмундская "Боруссия", "Эвертон" и "Арсенал".

В минувшем сезоне 31-летний Щесны провел за "Ювентус" 38 матчей во всех турнирах и пропустил 40 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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