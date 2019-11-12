Щесны поддержал Роналду

Вратарь туринского "Ювентуса" Войцех Щесны встал на защиту партнёра по команде Криштиану Роналду, которого критикуют за его поведение во время матча с "Миланом".

Напомним, что португалец остался недоволен заменой в начале второго тайма, отказался пожимать руку главному тренеру Маурицио Сарри и садиться на скамейку запасных. Вместо этого он досрочно ушёл в раздевалку, а затем до финального свистка уехал со стадиона.

"Думаю, чувство злобы - это нормально для чемпиона, когда он покидает поле. Криштиану вернётся в лучшем физическом состоянии и будет нашим главным оружием в заключительной части сезона. В последние недели он не тренировался на 100 процентов, после международного перерыва будет лучше. Мы все знаем качества и характер Роналду", - цитирует Щесны Goal.com.

В текущем сезоне 34-летний Роналду провёл 14 матчей за "бьянконери", забил 6 мячей и сделал 2 ассиста.

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