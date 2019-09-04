Щесны: "Получается, что я лучший вратарь в истории футбола"

Вратарь туринского "Ювентуса" Войцех Щесны в одном из интервью сделал шуточное заявление о лучшем голкипере в истории.

"В "Роме" я вытеснил из состава Алиссона, который является лучшим вратарём мира. А в "Ювентусе" моим дублёром стал Буффон - лучший вратарь в истории. Получается, что я – лучший вратарь в мире и в истории футбола. Если бы Фабиански посадил меня на лавку в сборной и в "Арсенале", то он был бы лучшим в истории", - сказал польский страж ворот.

Напомним, что до "Ювентуса" Щесны выступал за "Рому", "Арсенал" и "Брентфорд".

В течение карьеры 29-летний голкипер провёл суммарно 360 матчей, в которых пропустил 371 гол.

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