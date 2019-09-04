Щесны: "Получается, что я лучший вратарь в истории футбола"

Теги

Щесны: "Получается, что я лучший вратарь в истории футбола"

Вратарь туринского "Ювентуса" Войцех Щесны в одном из интервью сделал шуточное заявление о лучшем голкипере в истории.

"В "Роме" я вытеснил из состава Алиссона, который является лучшим вратарём мира. А в "Ювентусе" моим дублёром стал Буффон - лучший вратарь в истории. Получается, что я – лучший вратарь в мире и в истории футбола. Если бы Фабиански посадил меня на лавку в сборной и в "Арсенале", то он был бы лучшим в истории", - сказал польский страж ворот.

Напомним, что до "Ювентуса" Щесны выступал за "Рому", "Арсенал" и "Брентфорд".

В течение карьеры 29-летний голкипер провёл суммарно 360 матчей, в которых пропустил 371 гол.

Не пропустите: "Ювентус" назвал сроки восстановления Кьеллини. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Опубликована полная турнирная сетка Кубка России

Опубликована полная турнирная сетка Кубка России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Болонья Болонья 2 4
2 Интер Милан Интер Милан 1 3
3 Лацио Лацио 1 3
4 Наполи Наполи 1 3
5 Аталанта Аталанта 1 3
6 Торино Торино 1 3
7 Ювентус Ювентус 1 3
8 Удинезе Удинезе 1 3
9 Брешия Брешия 2 3
10 Милан Милан 2 3
11 Дженоа Дженоа 1 1
12 Рома Рома 1 1
13 Хеллас Верона Хеллас Верона 1 1
14 Фиорентина Фиорентина 1 0
15 Сассуоло Сассуоло 1 0
16 Кальяри Кальяри 1 0
17 Парма Парма 1 0
18 Сампдория Сампдория 1 0
19 Лечче Лечче 1 0
20 СПАЛ СПАЛ 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов