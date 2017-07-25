Щесны получил травму в первом же матче за "Ювентус"
Польский вратарь "Ювентуса" Войцех Щесны выбыл из строя из-за травмы, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, у голкипера диагностировано повреждение лодыжки. Эту травму поляк получил в первом же матче за "Юве" против "Барселоны" (1:2).
Из-за этой травмы Щесны пропустит следующий товарищеский поединок клуба против ПСЖ.
Напомним, что 27-летний Щесны перешел в "Ювентус" несколько дней назад из "Арсенала" за 12,2 миллиона евро.
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|М
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|2
|Рома
|38
|87
|3
|Наполи
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|Аталанта
|38
|72
|5
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|38
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|6
|Милан
|38
|63
|7
|Интер Милан
|38
|62
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|9
|Торино
|38
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|10
|Сампдория
|38
|48
|11
|Кальяри
|38
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|12
|Сассуоло
|38
|46
|13
|Удинезе
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|45
|14
|Кьево
|38
|43
|15
|Болонья
|38
|41
|16
|Дженоа
|38
|36
|17
|Кротоне
|38
|34
|18
|Эмполи
|38
|32
|19
|Палермо
|38
|26
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|Пескара
|38
|18