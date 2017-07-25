Щесны получил травму в первом же матче за "Ювентус"

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Щесны получил травму в первом же матче за "Ювентус"

Польский вратарь "Ювентуса" Войцех Щесны выбыл из строя из-за травмы, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, у голкипера диагностировано повреждение лодыжки. Эту травму поляк получил в первом же матче за "Юве" против "Барселоны" (1:2).

Из-за этой травмы Щесны пропустит следующий товарищеский поединок клуба против ПСЖ.

Напомним, что 27-летний Щесны перешел в "Ювентус" несколько дней назад из "Арсенала" за 12,2 миллиона евро.

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