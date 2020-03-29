Щесны рассказал, как Роналду извинился перед партнерами по "Ювентусу" за свое удаление



Вратарь "Ювентуса" Войцех Щенсны рассказал, что нападающий команды Криштиану Роналду купил каждому партнеру по команде по iMac в качестве наказания за свое удаление в матче Лиги Чемпионов против "Валенсии" в 2018 году.

В том матче Роналду потрогал голову защитника "Валенсии" Джейсона Мурильо и за это получил красную карточку. Дело в том, что идею с покупками подарков для одноклубников ввел тогдашний главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

"Теперь каждый из нас является обладателем iMac. Мы долго ждали подарков, так как Криштиану оспаривал свое удаление. Нам пришлось спорить с ним около двух месяцев, но потом каждый получил подарок.

Как-то я опоздал на тренировку на полчаса. Поэтому мне пришлось купить парням наушники Dr. Dre Beats", - приводит слова Щесны Prosto w Szczene.

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