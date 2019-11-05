Щесны рассказал о дружбе с Крыховяком
Голкипер "Ювентуса" Войчех Щенсны перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Локомотива" рассказа о взаимоотношениях с игроком "железнодорожников" Гжегожем Крыховяком.
"Мы дружим с 2004 года, когда оба начали играть на профессиональном уровне. Мы выступали на разных полях, но оба получили огромный опыт. Две недели назад мы впервые играли друг против друга, это красивая и важная для нас история", - сказал Щесны.
Щесны и Крыховяк родом из Польши.
Матч "Локомотив" - "Ювентус" состоится завтра, 6 ноября, в Москве. Начало - в 20:55 (мск).
Первая встреча команд завершилась в пользу туринцев - 2:1.
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